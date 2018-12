Afinal, o que acontece ao seu corpo quando retém gases?

De quando em quando todos nós retemos gases, sobretudo naquelas situações mais embaraçosas – no trabalho, num encontro amoroso ou quando estamos num espaço fechado com outras pessoas…

Todavia, será que reter a flatulência tem consequências para a saúde? A resposta é sim e se precisa de ‘libertar’ gases acumulados deve sem dúvida alguma fazê-lo.

Aparentemente, reter a flatulência pode ter consequências extremamente embaraçosas.

“Se acumula demasiados gases no organismo tal poderá provocar inchaço abdominal, o que o pode deixar desconfortável e causar ainda perturbações e barulhos estranhos no estômago”, explica Gill Hart, a diretora científica dos laboratórios britânicos YorkTest Laboratories, à publicação Metro.co.uk.

A especialista refere que os indivíduos correm ainda o risco de padecerem de divertículo, uma condição que provoca o aparecimento de saliências na parede do cólon. Nos casos mais extremos, essas saliências podem infetar e necessitar de atenção médica.

Adicionalmente Gill Hart refere que o gás não desaparece simplesmente por não ser expelido…

Ou seja, o gás acabará por sair de algum modo e ao não ser libertado pode ser reabsorvido pela circulação sanguínea e exalado pela boca ou através de arrotos.

Mas a situação ainda pode piorar. De acordo com a professora Clare Collins, em declarações à publicação científica The Conversation, “aguentar por muito tempo significa que esse gás poderá eventualmente escapar através de um pum incontrolável”. Sim, leu bem – no momento em que estiver mais relaxado poderá ‘soltar’ um pum incontrolável, com todo o cheiro e ruído que estava a tentar evitar desde o inicio…