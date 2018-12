Quando é que as mulheres vão ganhar tanto como os homens

27/12/2018 15:44 - Modificado em 27/12/2018 15:44

Dados revelam que a diferença de rendimentos entre ambos os géneros continua elevada.

Apesar de a diferença salarial entre homens e mulheres ter melhorado, a realidade é que ainda é necessário fazer muito para que esta discrepância acabe. De acordo com a Bloomberg, que cita dados do Fórum Económico Mundial, serão necessários 202 anos para que as mulheres ganhem tanto como os homens.

A disparidade de género geral na política, trabalho, saúde e educação melhorou menos de 0,1%, o que significa que demorará 108 anos até alcançar a paridade, de acordo com o estudo que analisa vários indicadores entre homens e mulheres.

No entanto, os resultados mostram uma ligeira melhoria em relação aos números do ano passado, de acordo com a agência de notícias.

“O que se vê globalmente é que nenhum país atingiu a igualdade de género, independentemente do nível de desenvolvimento, região e tipo de economia. A desigualdade é uma realidade em todo o planeta e estamos a ver isso na vida das mulheres”, disse Anna-Karin Jatfors, diretora regional da ONU Mulheres.

Por Notícias ao Minuto