Japão culpa smartphones por perda de visão entre os mais jovens

27/12/2018 15:22 - Modificado em 27/12/2018 15:22

O tempo passado a olhar para ecrãs de smartphones é apontado como uma causa.

Um estudo conduzido no Japão pelo Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciências e Tecnologia descobriu que 25,3% dos estudantes tem a visão abaixo do standard, com 67% dos estudantes de secundário a estar abaixo. O governo parece já ter encontrado uma explicação.

Para os responsáveis pelo estudo esta queda na qualidade de visão dos estudantes deve-se “à maior quantidade de tempo passada a olhar para ecrãs e a jogos mobile”. No que diz respeito a jogos mobile, nota o Engadget que se tem tornado uma tendência cada vez maior entre os mais jovens, sobretudo tendo em conta que o Japão a ser o terceiro maior mercado de gaming de todo o mundo.

Ainda que os smartphones não possam ser responsáveis pela perda de qualidade de visão, está comprovado que a luz azul emitida pelos ecrãs pode sim causar fatiga.