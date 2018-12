Um dos novos iPhones está a convencer os fãs de Android

27/12/2018 15:12 - Modificado em 27/12/2018 15:12

O preço mais baixo do iPhone XR torna-o mais atraente para quem sempre quis saber como é ter um smartphone da Apple.

De acordo com um relatório do Consumer Intelligence Research Partners o iPhone XR tornou-se especialmente popular entre os fãs de smartphones Android, os quais dizem respeito a 16% das compras de iPhone depois do lançamento do iPhone XR.

O preço mais baixo do iPhone XR – quando comparado com o iPhone XS e o iPhone XS Max – deverá ser um dos fatores mais atrativos deste modelo. Sobretudo para os utilizadores de smartphones Android que sempre tiveram interesse em experimentar um dispositivo móvel da Apple.

O relatório indica ainda que o iPhone XR é o smartphone mais popular entre os smartphones Android, com o iPhone 8 / 8 Plus e o iPhone XS a não terem conseguido conquistar tantos fãs do sistema operativo da Google.