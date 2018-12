Sofia Semedo expõe “Mudjeres de Santa Catarina”

26/12/2018 23:56 - Modificado em 26/12/2018 23:56

A partir desta quarta-feira, 26, e até ao final deste ano, 31, a artista plástica Sofia Semedo expõe “Mudjeres de Santa Catarina” no Centro Cultural Norberto Tavares.

Filha de pais cabo-verdianos, Sofia Semedo nasceu em Portugal, na cidade Lisboa, tendo percorrido a sua vida no seio da comunidade cabo-verdiana, assimilando a forte cultura crioula que ali se faz sentir, pese embora a voragem dos tempos e a influência que outras culturas têm nos mais novos.

O espírito de aventura e a vontade de vivenciar outras culturas levaram-na, aos dezoito anos, a conhecer a Holanda, fixando-se em Roterdão, cidade onde ainda vive. É ai que aproveita para explorar a sua identidade crioula, identificando-se cada vez mais com Cabo Verde.

Influenciada pela cultura europeia e africana, Sofia Semedo manifesta, desde muito jovem, a sua ligação afetiva e cultural a Cabo Verde e a sua maior inspiração vem do arquipélago, um facto aliás bem visível na sua pintura.

Autodidata, mas nem por isso revelando menos qualidade, Sofia expressa-se através do óleo e do acrílico sobre tela, tendo nas mulheres, neste caso as do interior de Santiago, a sua maior fonte de inspiração.

O objetivo da artista é claro: mostrar em Cabo Verde e lá fora a beleza, a cultura e o dia-a-dia do povo cabo-verdiano, o que tem feito ao longo dos últimos dez anos, participando em várias exposições individuais e coletivas em várias galerias de arte.

Ainda recentemente participou com as suas obras numa exposição de artes plásticas que assinalou a visita oficial de Jorge Carlos Fonseca à Holanda. Uma exposição que foi visitada pelo Chefe de Estado cabo-verdiano e pelo monarca holandês, Willem Alexander.