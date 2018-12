Gianinni Semedo Moreira: dançarino e coreógrafo internacional de visita a Cabo Verde

26/12/2018 23:48 - Modificado em 26/12/2018 23:48

O dançarino e coreógrafo profissional internacional, Gianinni Semedo Moreira, estará de visita à Cabo Verde de 28 de dezembro a 09 de janeiro de 2019, onde irá participar num show juntamente com o tio e artista Gil Semedo, para celebrar a noite de passagem de ano na zona de Kebra Canela, realizado pela Camara Municipal da Praia.

Além dessa participação, Gianinni Semedo Moreira, pretende conhecer de perto a realidade Cabo-verdiana, reforçar o sentimento de pertença à terra de origem do pai com o intuito de sensibilizar e partilhar “in loko”, com os iniciantes da dança e coreografia a sua experiência como dançarino e coreógrafo profissional.

Gianinni Semedo Moreira, é um dos dançarinos cabo-verdiano mais mediáticos da nova geração. Nascido e criado em Holanda, aos 20 anos de idade participou pela primeira vez em um programa de TV na Holanda, intitulado: So You Think You Can Dance tendo ficado em terceiro lugar.

A partir desse feito Gianinni Semedo Moreira, mudou- se para Los Angeles – Califórnia (EUA) para aperfeiçoar a sua carreira. A sua mudança para Los Angeles – Califórnia, rendeu-lhe convites para participar em várias tournés com artista de renome internacional entre elas: Lady Gaga, Rihanna, Nicki Minaj, Shakira, Kelly Clarkson e Paula Abdul.

Efetuou durante anos, vários trabalhos importantes com o Cirque de Soleil e ainda atuou ao vivo, em 2017, com a artista norte americana Lady Gaga, no Superbowl, um dos maiores eventos desportivos e mediáticos realizado nos EUA, na altura assistido em direto por mais de 118 milhões de espectadores. Atualmente, para além da dança e coreografia dá workshop sobre dança e coreografia para pessoas de todas as faixas etárias, ensinando-os a mover–se e a dançar de forma confiante e “contagiante” nos palcos.

De referir, que durante a sua estadia em Cabo Verde, Gianinni Semedo Moreira, pretende participar de programas de televisões, divulgar o seu trabalho como dançarino e coreógrafo profissional internacional, realizar intercâmbios com artistas da área para troca de ideias e saber como tem sido a evolução da dança e coreografia profissional em Cabo Verde.