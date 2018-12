Edy Tavares patrocina liga de minibasquetebol em Cabo Verde

26/12/2018 23:28 - Modificado em 26/12/2018 23:28

O basquetebolista internacional Cabo-verdiano Edy Tavares, que milita no Real Madrid de Espanha, pretende realizar em 2019, em conjunto com a Federação Cabo-verdiana de Basquetebol, uma liga de minibasquetebol, sub-12, em todo o país.

De acordo com a FCB a liga será realizada em todo o arquipélago, mas, numa primeira fase irá cingir-se apenas à cidade da Praia. A mesma fonte aponta que esta liga será patrocinada pelo jogador do Real Madrid, Edy Tavares, natural da ilha do Maio.

A Federação Cabo-verdiana de Basquetebol salienta ainda que no tocante ao minibasquetebol, no passado domingo o Pavilhão Vavá Duarte esteve movimentado com crianças que participaram num festival de minibasquete, organizado pela FCB.

A Federação afirma que actividades do género não irão ficar por aqui,. É que para 2019 já está programado um leque de actividades do género para potenciar futuros jogadores do basquetebol.