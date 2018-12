MPD : “Há uma inversão positiva, mas nem tudo está feito”

O secretário-geral do Movimento para a Democracia considera que a mensagem de Natal do primeiro-ministro demonstra uma inversão relativamente ao passado mais recente, mas reconheceu que nem tudo está feito.

Em entrevista à Inforpress, Miguel Monteiro defendeu que relativamente ao crescimento económico “conseguiu-se aumentar em quatro vezes a média do último mandato do PAICV, que era de 1 por cento (%), estando agora em 4 %, com perspectivas de, em 2019, de atingir os 5,5%.”

A nível da saúde lembrou que estão a ser feitos investimentos que em 2019 vão ser reforçados, citando como exemplo o Centro de Hemodiálise do Mindelo, entre outras estruturas.

No que tange a segurança Miguel Monteiro defende que o Governo do MpD fez vários investimentos na polícia, nomeadamente equipamentos, materiais de comunicação e viaturas, para além do aumento do salário base de 50 mil escudos para 60 mil, para vigorar a partir de Janeiro de 2019 para além do programa Cidade Segura.

A nível dos transportes, o Governo encontrou “uma situação muito difícil”, com os TACV a custar cerca 300 mil contos por mês ao erário público.

“Estamos, paulatinamente, a resolver esta situação e esperamos que haja a privatização da TACV também brevemente

O mesmo lembrou também o concurso dos transportes marítimos inter-ilhas que, a seu ver, vai “unificar o país” e permitir que Cabo Verde tenha “barcos regulares, com horários e tabelas, de forma que a economia funcione.”

Fonte : Inforpress