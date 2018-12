UCID : “PM esqueceu-se que está a governar há 2 anos e 9 meses”

26/12/2018 23:04 - Modificado em 26/12/2018 23:04

A UCID considerou que o primeiro-ministro endereçou uma mensagem de Natal positivista, mas esqueceu-se que está a governar há dois anos e nove meses.

Segundo António Monteiro, que reagia à mensagem do chefe do Governo aos cabo-verdianos, “tirando a positividade e colocando os pés no chão”, vê-se que o primeiro-ministro ainda continua a responsabilizar o Governo anterior pelos insucessos na governação do país.

“Temos que ver que nestes dois anos e nove meses, as coisas, infelizmente, não estão a ser realizadas da forma como ele prometeu por altura da campanha eleitoral. Na altura, o actual primeiro-ministro dizia que tinha as soluções, os dossiês todos elaborados e bem estudados, que as soluções estavam patentes e que logo no dia a seguir da entrada na governação, iria implementar estas mesmas soluções”, lembrou à Inforpress o líder do partido da oposição.

António Monteiro diz estranhar porque é que nestes dois anos e nove meses, o primeiro-ministro continue ainda “a refugiar-se na má governação do PAICV para justificar a sua ineficiência.”

Fonte : Inforpress