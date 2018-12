Polícia Judiciária do Sal detém quatro jovens na posse de droga

26/12/2018 16:42 - Modificado em 26/12/2018 16:42

No âmbito do plano de prevenção e segurança para a época festiva, a Polícia Judiciária do Sal, deteve, nos dias 21 e 22 de Dezembro, quatro indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e 33 anos, na posse de estupefacientes, designadamente cannabis e cocaína.

Os indivíduos foram indiciados, individualmente, na prática de um crime de tráfico de drogas de menor gravidade.

Os detidos foram presentes, no sábado, 22, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público, promovido o julgamento dos mesmos através de processo especial sumário.