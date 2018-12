Mulher raptada há 32 anos na Argentina foi resgatada

26/12/2018 08:39 - Modificado em 26/12/2018 08:39

Uma operação conjunta da polícia argentina e da boliviana resultou na libertação da mulher e do seu filho, que estavam na Bolívia.

Uma mulher argentina que foi raptada na década de 80 quando ainda era uma adolescente foi resgatada na sequência de uma operação conjunta das autoridades argentinas e bolivianas realizada no início deste mês, de acordo com a BBC. Para além da mulher, agora com 45 anos, também foi libertado o seu filho de nove anos de idade.

O paradeiro da mulher só foi conhecido nos primeiros meses deste ano, quando as autoridades receberam informações de que estaria em Bermejo, na Bolívia.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a polícia argentina tornou pública a operação e revelou que a mulher e o filho foram resgatados de uma casa onde eram mantidos contra a sua vontade. A mulher já está com a sua família em Mar del Plata, na Argentina.

A polícia argentina não avançou com informações sobre o autor do sequestro da mulher há 32 anos.

Por Notícias ao Minuto