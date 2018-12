Presidente da Câmara Municipal da Brava acredita que 2019 será melhor

Francisco Tavares, enquanto bravense e na gestão da câmara diz que, o ano de 2018 foi muito bom (considerando o financiamento do governo à CMB) e o que 2019 será ainda melhor, com “muito mais financiamento”.

“Em 2 anos, a Brava foi financiada em contratos programa com o novo governo mais do que em 4 anos do governo do PAICV, diminuiu para 50% as receitas municipais do IUP e aumentou em 6 mil conto ano as despesas com o pessoal com a implementação do PCCS e salário mínimo sem compensação do governo e por decisões unilaterais da estrela negra”.

Com grandes críticas a gestão do PAICV, este diz que o antigo governo tentou sufocar a CMB e com o atual governo do MPD, “receberemos quase 50 mil contos; 7- do fundo do ambiente (taxa ecologica) recebemos 16 mil contos após o inicio dos escândalos em vez dos 32 mil contos que eram receitas municipais previstas na lei – com o MpD receberemos cerca de 34 mil contos, ainda o programa para poderá financiar a cmb em 231 mil contos nestes 4 anos … ou seja, a estrela negra “vingava” assim do povo da brava por terem mudado de partido para a gestão municipal “

Diz que em 2018, graças ao PM, Ulisses Correia e Silva e o governo por ele liderado “levei a felicidade a muitas famílias bravenses, realizamos e está em curso obras importantes e do agrado das localidades e suas gentes. Como já tenho confiança e compromissos assumidos e financiamentos disponibilizados tenho toda a razão de dizer que sim , 2019 será ainda melhor.”