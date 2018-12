Desejos para 2019 : emprego, casa e… que os TACV voltem a voar de e para São Vicente

26/12/2018 00:13 - Modificado em 26/12/2018 00:13

A chegada do Natal faz com que as pessoas sintam o desejo de construir um mundo melhor, com mais tolerância, fraternidade e amor. Durante os festejos de Natal, costuma-se trocar presentes entre familiares e amigos. Mas, e se ao invés de presentear entes queridos e pessoas mais próximas, tivéssemos a chance de pedir ou dar um presente à ilha de São Vicente e Cabo Verde no geral?

Por isso, aproveitando esta quadra e a menos de uma semana do fim de 2018, o Notícias do Norte foi à rua para tentar perceber quais foram os eventos que mais marcaram os mindelenses nestes 365 dias, e quais os desejos ou presentes que esperam para 2018 e de que forma gostariam que a ilha evoluísse no novo ano que se avizinha.

A contagem decrescente para o novo ano, 2019 está quase no fim. Esta terça-feira, celebrou-se mais um Natal e as despedidas deste ano já começaram e agora muitos preparam-se para dar boas-vindas a um novo ano. Os desejos são muitos, as expectativas nem tanto, mas esperam pelo menos que 2019 seja melhor que 2018. Estes são os seus desejos.

“Gostava que em 2019 o governo central nos trouxesse uma definição maior do que vai ser o nosso caminho no futuro. Isso seria um óptimo presente, não só para os sanvincentinos, mas para todos”, diz Queila.

E que apesar de alguns contratempos, os cabo-verdianos aproveitem as “melhorias que temos registado colectivamente para sermos capazes de, juntos trabalhar em prol do país” e que seja um bom ano, com muita saúde e com trabalho, que é o principal para cada um de nós.

“Gostava de conseguir realizar o sonho de casa própria e que a primeira pedra lançada no fim-de-semana passado, para a construção de moradias sociais seja uma oportunidade de conseguir realizar este objectivo”, conta Neusa, moradora de Ribeirinha.

Que a TACV volte a voar de e para São Vicente é também um objectivo de muitos, aliado a questão da descentralização e também mais emprego para os jovens, o que iria trazer benefícios tanto a nível social como económico.

São tantos os desejos almejados que em Ribeirinha, por exemplo, querem a construção a nível de infraestrutura, a construção de um campo de futebol, mais uma praça. “Só tem uma praça e assim mesmo precisando de reforma. Ficamos sem opção de lazer”, aponta o estudante Jerson Rodrigues, morador da zona e que também, pede mais segurança. “Na verdade, não estamos seguros em nenhum lugar da cidade. Tem que mudar isso”.

Para a doméstica Mariana Gomes, o presente perfeito seria “mais atenção às escolas, principalmente a da sua filha em Fonte Inês, que está há vários anos sem reformas”.

Apesar de descrente, a operadora de caixa Patrícia Coelho, lembra, com bom humor, diz que “a esperança é a última que morre” e que o seu maior desejo é que tudo o que foi prometido ao povo para este ano e não foi cumprido, “seja cumprido no próximo ano”.