Djodje de volta a Cabo Verde para festejar e trabalhar

25/12/2018 23:43 - Modificado em 25/12/2018 23:43

O cantor Djodje encontra-se em Cabo Verde para passar o Natal com a família e vai atuar na Rua de Lisboa (São Vicente) na noite de fim de ano.

Djodje, em jeito de balanço, diz que 2018 já por si é um ano marcante pelo facto de ter sido pai e por ter “crescido a nível profissional”. Em fase de preparação do concerto que no ano que vem dar no Campo Pequeno, em Lisboa, Djodje volta à sua terra, Cabo Verde, para passar o Natal com a família

Segundo o cantor, o primeiro Natal que passou em Portugal foi muito especial. “Era mais novo, tive muitos presentes e, sobretudo, vi a família toda reunida”.

Já com o quarto álbuns a solo editado, Djodje já se está preparando para o ano que aí vem. O cantor passará o fim do ano em Cabo Verde, São Vicente, realça ainda que vai atuar na Rua de Lisboa, ao ar livre, para mais de 40 mil pessoas.