Santo Antão: Mais de 370 famílias com água canalizada nos últimos dois anos no Porto Novo

25/12/2018 23:37 - Modificado em 25/12/2018 23:38

No quadro das intervenções levadas a cabo pela edilidade a nível de instalação e extensão de redes domiciliárias, mais de 370 famílias no Porto Novo, Santo Antão, foram contempladas, nos últimos dois anos, com água canalizada.

A constatação é feita pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca. Segundo este, entre 2016 e 2018, mais 300 famílias passaram a ter água canalizada em casa, o que melhorou bastante as suas condições de vida.

Alto Mira e Ribeira das Patas (Tapume) foram as outras duas localidades que receberam ligações. Localidades onde 72 famílias passaram a dispor de ligações aos domicílios com a instalações de novas redes de distribuição.

Neste momento em Porto Novo o acesso à água canalizada ronda os 77,7% e poderá ao longo do ano 2019 conhecer “melhorias substâncias” devido aos investimentos que estão previstos na ordem dos 30 mil contos.

Com particular incidência em Ribeira das Patas, os investimentos, co-financiados pela edilidade e pelo governo, consistem na melhoria dos sistemas de abastecimento de água e no alargamento das redes de distribuição em todo o município.

Como adianta a Agência de Notícias Cabo-verdiana, o programa de investimentos municipais, arranca já em princípios do ano 2019 e surgem numa altura em que o governo prepara o lançamento, provavelmente do projecto de água para os três municípios de Santo Antão, que prevê mais de oito mil ligações domiciliárias em toda a ilha.

No caso específico do Porto Novo, o projecto financiado pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento em África (Badea), em cerca de 900 mil contos, prevê a construção de 25 quilómetros da rede de adução e distribuição, além de 3.500 ligações domiciliárias.