Ribeira Grande: Ceia de Natal melhorou significativamente

25/12/2018 23:24 - Modificado em 25/12/2018 23:24

Tido como uma das festividade mais importantes do nosso país, onde as celebrações têm um grande pendor religioso, o aspecto principal e que prevalece é o da festa da família. Ou seja, a reunião de todos para comemorarem o Natal, esta tradição que nos últimos anos vinha perdendo algum fulgor, neste ano 2018 registou melhorias significativas.

Para muitos religiosos, um dos aspectos mais importantes da véspera de Natal é a Consoada, que se realiza na noite de 24 de Dezembro, e é servida uma ceia especial depois da Missa de Galo. A fraca condição financeira a que se aliou um mau ano agrícola em 2017 na Ribeira Grande, fizeram com que as dificuldades fossem ainda maiores, o que impossibilitou muitas famílias de realizarem a referida ceia. Contudo, algumas pessoas abordadas por este online referiram, que apesar das dificuldades, neste ano 2018 notou-se algumas melhorias.

“A Ceia deste ano foi melhor do que a do ano passado. Tivemos na mesa outros produtos e que enriqueceram o nosso jantar. Não posso no entanto afirmar que a situação esteja melhor, mas que este ano com as chuvas caídas nesta região, pudemos cultivar outros produtos” aclara Maria da Luz.

Por sua vez Pedro Fortes, refere que esta é uma tradição que há muito vem sendo feita na sua família, mas que nos últimos anos devido a vários factores, como a seca e a falta de emprego, vinham condicionando que se pudesse juntar toda a sua família.

Sublinha ainda que “o ano agrícola de 2018 melhorou significativamente” o que possibilitou a que tivessem melhores condições em realizar a sua Ceia. “Espero que a condição financeira melhore, para que todas as famílias possam passar sempre juntos tanto a noite como o dia de Natal”.

As esperanças estas mantêm-se intactas esperando que o ano 2019 venha trazer mais e melhores condições de vida para as pessoas, onde o emprego surge no topo dos desejos para o novo ano que se avizinha.