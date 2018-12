Torneio Abertura 2ª Divisão: Ribeira Bote segue imbatível

24/12/2018 13:18 - Modificado em 24/12/2018 13:18

O Ribeira Bote venceu neste domingo, em jogo a contar para 3ª jornada da competição, a equipa do São Pedro por 1-3 e com isso fica a apenas uma vitória de se sagrar campeão do Torneio Abertura da 2ª Divisão em São Vicente.

No jogo que abriu a terceira jornada no sábado, 22, Amarante e Falcões do Norte empataram a uma bola. Os golos do encontro foram apontados por Steven da Graça para o Falcões do Norte e Anildo Delgado para o Amarante.

Já neste domingo a formação da zona libertada conseguiu a sua terceira vitória consecutiva na prova, mantendo-se assim invicta na mesma. O avançado Dirceu do Ribeira Bote, abriu o activo aos 12 minutos, sendo que Sandro Gomes à passagem do minuto 24 aumentou para dois-zero.

Na segunda parte, Edson Delgado marcou pelo São Pedro, reduzindo assim a desvantagem. Mas volvidos apenas seis minutos após o golo do São Pedro, Erick Santos marcou para o Ribeira Bote estabelecendo o resultado final em 1-3, a favor dos homens da zona libertada que assim cimentaram a liderança.

No jogo que encerrou esta jornada, Ponta d`Pom venceu o Calhau por 1-0, com um golo de Bruno Miguel.

Depois desta jornada o Ribeira Bote contínua líder, agora com 9 pontos. Na segunda posição está o Amarante com 5 pontos, seguido pelo Ponta d`Pom com 4 pontos. Falcões e São Pedro repartem a quarta posição com 2 pontos cada. Na última posição está o Calhau com apenas 1 ponto.

A quarta jornada reserva os encontros entre Calhau x São Pedro, Falcões x Ponta d`Pom e Amarante x Ribeira Bote.