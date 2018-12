Bubista parabeniza a sua equipa pelo esforço feito e deixa críticas à arbitragem

Bubista, treinador dos axadrezados de Alto Miramar, não escondeu o seu descontentamento após a derrota frente ao CSMindelense por 1-2, apontando o dedo para a equipa da arbitragem chefiada por Elísio Monteiro.

O treinador começou por felicitar a sua equipa pelo trabalho feito ao longo dos 90 minutos, mesmo tendo jogado 60/65 minutos com menos um jogador. “ A equipa está de parabéns. Mostrou personalidade e sempre nas diversas fases do jogo fomos superiores. Normal na parte final tivéssemos alguma superioridade em termos de posse de bola.

Acho que a equipa fez tudo para ganhar, mas infelizmente quando vens para estes jogos com um candidato, não sei porque, sempre colocam um jogador na rua e sempre das mesmas equipas. Não os vejo expulsando jogadores de outras equipas. São sempre as mesmas equipas, o que acaba sempre por condicionar” afirmou Bubista.

No entanto para o treinador o jogo foi muito bem disputado, felicitando as duas equipas pelo futebol demonstrado ao longo dos 90 minutos.

Bubista voltou a referir novamente a arbitragem assegurando que “está mais do que claro, já há algum tempo, que sempre que há um jogo grande quem decide o resultado é sempre a equipa de arbitragem”.

No entanto o técnico assume culpas do seu jogador no lance da expulsão, referindo que se calhar este não deveria ter ido falar com o auxiliar, que de pronto chamou o árbitro do encontro e este exibiu o segundo cartão amarelo para Toy. “Mas pronto, passou. Vamos continuar a trabalhar. Ainda estamos na segunda jornada e ninguém perde o campeonato na segunda jornada” finalizou Bubista.