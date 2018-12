Pibip “Os golos foram fruto do trabalho de toda a equipa”

24/12/2018 12:48 - Modificado em 24/12/2018 12:48

O avançado Pibip, Ex Batuque agora ao serviço do CS Mindelense, foi determinante na vitória da sua actual equipa frente à sua antiga equipa, por 1-2. No seu primeiro jogo a titular Pibip marcou os dois golos que valeram a primeira vitória dos encarnados no campeonato regional.

No final da partida, em declarações para à imprensa, o avançado que foi lançado pela primeira vez nesta época a titular, por Rui Alberto Leite, não escondeu a felicidade pelos dois golos e pela vitória no encontro frente ao Batuque.

Pibip assume que a equipa não esteve tão bem frente ao Derby, na jornada inaugural, motivos que levaram o treinador a pedir mais atitude aos jogadores para a partida frente ao Batuque, na qual a equipa correspondeu com uma vitória.

“Os golos foram fruto do trabalho de toda a equipa”, afirma o camisola 9 dos Leões da Rua de Praia. “A titularidade para mim não é muito importante, desde que faça o meu trabalho, respeitando todos os meus colegas, o mister é que sabe se conta comigo de início ou não” esclarece o jogador.

Acrescentou que se na próxima partida, com o Corinthians, tiver a oportunidade jogar novamente de início vai trabalhar para tentar marcar mais golos e com isso ajudar a equipa.