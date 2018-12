Bis de Pipib dá vitória do Mindelense sobre o Batuque

24/12/2018 09:37 - Modificado em 24/12/2018 12:38

Os tetra campeões regionais conseguiram neste domingo a primeira vitória no campeonato regional de São Vicente, ao vencer o Batuque FC por 1-2, graças aos dois golos marcados pelo avançado Pibip.

No arranque da jornada-sábado às 14h., o Farense venceu o Salamansa por 0-2. O avançado Dudu foi o autor dos dois golos deste encontro que colocou a equipa de Fonte Filipe na liderança isolada da prova. No segundo jogo do dia a Académica venceu pelo mesmo resultado o Castilho (2-0). Com este resultado a Micá conseguiu os primeiros três pontos neste campeonato. Nando e Burracho foram os autores dos golos neste encontro.

Já neste domingo, o embate da jornada ditou a primeira vitória do Mindelense no campeonato regional, após vencer o Batuque FC por 1-2.

Os primeiros 30 minutos de jogo foram repartidos, onde nenhuma das duas equipas conseguiu impor-se. Ao minuto 30 as coisas começaram a ficar complicadas para o Batuque FC, que viu o seu médio centro Toy ser expulso com um duplo amarelo.

A primeira cartolina amarela foi exibida pelo árbitro do encontro Elísio Monteiro, sancionando uma falta do jogador sobre Yuran. Na sequência do lance e dos protestos de todo o banco dos axadrezados de Alto Miramar, o mesmo jogador recebeu ordem de expulsão, por palavras supostamente dirigidas ao 1º auxiliar Wilson Fernandes.

Com menos um jogador no terreno de jogo, o Batuque FC teve muitas dificuldades em aguentar a pressão dos encarnados, que chegaram ao primeiro golo do encontro aos 42 minutos, por Pibip, que rodou bem sobre um adversário e atirou com efeito, batendo pela primeira vez o guardião Ken.

No segundo tempo a equipa do Batuque veio com vontade em dar volta ao texto e o esforço dos comandados de Bubista traduziu-se em golo, aos 58 minutos de jogo. Num lance bem construído ao meio campo por Gito, descobriu Balakov na direita, cruzou rente ao relvado e perante a demora em sair da baliza por parte de Piduca, o avançado Bruce foi mais lesto e com um toque sublime desviou a bola que caprichosamente entrou dentro da baliza, restabelecendo o empate na partida.

Ao minuto 63 na sequência de um livre lateral convertido por Lela, o defesa central Ay, do Batuque, na tentativa de aliviar a bola quase traiu o seu guarda-redes Ken, que teve de se aplicar para evitar aquele que seria o segundo golo do Mindelense no jogo.

No entanto o golo da vitória do CS Mindelense, chegou aos 75 minutos, de novo por Pibip, que aproveitou a assistência de Day e perante a passividade defensiva dos axadrezados rematou forte, batendo pela segunda vez no encontro o guarda-redes Ken.

Até ao último apito do encontro, os ânimos estiveram aquecidos, onde o Batuque lutava pela igualdade e o Mindelense em defender o resultado que não viria a sofrer nenhuma alteração.

No jogo que encerrou esta jornada o Derby venceu o Corinthians por 1-0, com golo de Sílvio.

Com estes resultados o Farense lidera de forma isolada a prova com 6 pontos, seguido pelo Derby e Mindelense com 4 pontos cada, a seguir veem Batuque, Académica e Salamansa com três pontos. Corinthians e Castilho ocupam as duas últimas posições ainda sem pontuarem.