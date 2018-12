Vendas fracas no período de Natal

24/12/2018 08:53 - Modificado em 24/12/2018 08:53

Muitas pessoas aproveitaram este domingo (23) para finalizar as compras dos presentes. A ideia, segundo os consumidores, foi de aproveitar as lojas com o movimento mais tranquilo é que algumas pessoas costumam deixar para a última da hora, por exemplo para o dia 24, para a compra de presentes.

Nas ruas da cidade do Mindelo, as imagens eram bem diferentes de outros anos, sem a tradicional multidão nas ruas e com lojas com pouco movimento.

Mesmo na véspera de Natal, faltando mais de 24 horas para as ceias festivas, muitas pessoas deixaram as compras para o último momento. Nas lojas da cidade a movimentação foi reduzida, com visitas às lojas para encontrar os presentes que buscavam.

Com a lista dos familiares na mão o professor Carlos, de 53 anos, conta que pelo facto de ter ficado sem tempo para comprar esses últimos presentes, estava meio resistente de ir as compras este domingo, mas se soubesse que seria tranquilo assim teria deixado todas as minhas compras este dia”.

Uma ideia que foi seguida por muitas pessoas. “Às vezes, não consigo comprar mais o que gostaria, mas sempre dá para comprar algo que agrade à família”, disse a gestora Dailene Alves, 31, que reservou o dia de domingo para fazer compras.

No entanto, em relação ás compras em si, muitos dos comerciantes dizem que este ano, em relação ao mesmo período no ano passado, diminuíram. O montante foi reduzido em relação ao ano passado, mas surpreendeu diante da crise anunciada nos últimos meses. “As vendas estão satisfatórias, na recta final muitas pessoas costumam vir às compras, principalmente na secção de roupas para o “look” de fim de ano”, conta o responsável de uma loja de chinês.