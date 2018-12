Festas de Natal e Fim de Ano: ladrões a procura de financiamento

24/12/2018 08:39 - Modificado em 24/12/2018 08:39

O espírito natalício e a expectativa para um novo e bom ano não impedem que a criminalidade ocorra. Com a proximidade dos festejos de Natal e Fim de Ano,faz-se necessário tomar precauções para não se transformar em alvo dos assaltantes. Nesta época, os números de delitos, conforme fonte policial, tendem a subir e muito.

A proximidade das festas de Natal e Ano Novo trazem, também, mais insegurança para a população. Muita gente nas ruas, comércio vendendo bem, mais dinheiro circulando e, consequentemente, mais criminosos procurando “financiamento” para as festas de fim de ano, em furtos e roubos cada vez mais ousados.

Assim como roubos e furtos em geral, o número de residências que viram alvo de ladrões também aumentam no fim de ano, exigindo cuidados redobrados da população. O número de ocorrências aumenta significativamente nestas datas, com a concentração de viagens de Natal e Ano Novo.

Nesta época, assaltos e delitos contra o património aumentam e com isso o policiamento também aumenta e a PN desde do dia 15 deste mês, organizou uma operação de Natal e fim de ano e que vai se prolongar até o dia 04 de Janeiro, um período, em que o Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente fará uma maior intensificação do policiamento, a fim de garantir que às pessoas um maior controlo da questão da segurança, uma das questões mais importantes para a população.

São casas vazias, comércio e ruas cheios, mais dinheiro circulando e menos atenção, por isso é o período que requer maior cuidado.

Uma idosa da zona de Ribeirinha, que não quis se identificar diz que teve a casa furtada nos últimos dias. Os ladrões levaram alguns objectos e dinheiro. “Eles entraram pela parte traseira e levaram o computador, tablet e algumas jóias”.

Outro morador que mora na mesma zona e também não quis ser identificado teve a casa invadida por bandidos enquanto viajava. “Costumo viajar regularmente e no regresso,esta semana, arrombaram a porta levaram uma televisão plasma, um computador portátil, roupas, calçados, e outros objectos de valores”, relatou este morador que de igual modo disse ter denunciado o roubo à policia.

Também existem os casos de pessoas a procura do presente de Natal, que distraídas carregam tantas sacolas que chamam a atenção de quem passa. Um alvo para bandidos que, no fim de ano, intensificam assaltos e furtos. Para minimizar a quantidade de crimes nesta época, a Polícia Nacional colocou nesta operação mais de duzentos (200) efectivos em conjunto com elementos das Forças Armadas, da Polícia Judiciária, dos Bombeiros Municipais e das empresas de segurança privada.