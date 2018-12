Lançada primeira pedra para a construção de habitações sociais em Ribeirinha

21/12/2018 18:19 - Modificado em 21/12/2018 18:19

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, lançou hoje a primeira pedra do programa de habitação social em Ribeirinha. Um complexo habitacional de 24 moradias. Este empreendimento está orçado em cerca de 70 mil contos.

De acordo com Augusto Neves, a construção de habitações sociais em São Vicente é um dos “projetos fabulosos e um trunfo em que a Câmara Municipal está a apostar”. O mesmo adiantou ter certeza de que vão conseguir vencer esta jornada, isso se todos os são-vicentinos apoiarem e ajudarem, relembrando que recentemente fez a entrega de 10 habitações sociais em Lombo Veneno, na Ribeirinha, e também fez o lançamento, na semana passada, da primeira pedra das habitações sociais em Lameirão.

O presidente assume que este projeto nasceu para pôr cobro aos problemas enfrentados nesta zona, nomeadamente a urbanização, limpeza e aproveitamento do largo, isto para deixar a zona mais organizada. “Foi por isso que começamos a trabalhar para erguer este conjunto de casas de habitação social, no sentido de trazer melhor qualidade de vida à nossa população”.

“A Câmara Municipal de São Vicente está a trabalhar arduamente, diariamente e com seriedade, para podermos dar a todos melhores condições de vida. E este conjunto de habitações vai fazer com que as ruas estejam mais limpas, a partir do momento que as requalificarmos. De certeza que as famílias vão cuidar bem das suas habitações” assegura.

Augusto Neves sustenta ainda que a prioridade da CMSV é também gerar postos de trabalhos para os jovens de São Vicente. Nesse sentido a sua equipa têm vindo a desenvolver vários projetos, nomeadamente o calcetamento das ruas, entre outras obras.

Bela Vista, Chã de Faneco em Ribeirinha são, de acordo com o edil, as próximas zonas a serem beneficiadas com projetos de habitação social.

O presidente terminou afirmando que para São Vicente, com uma população de mais de 81 mil habitantes, será preciso muito trabalho para chegar a todos, mas promete o maior empenho da sua equipa.