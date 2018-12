João Paulo Lima: “a atitude do Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde foi covarde e com acusações infundadas”

Na sequência do arrombamento de fechaduras da Sede do Conselho Local de São Vicente, e de ter sido alvo de acusações por parte do Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Tenente Arlindo Soares de Carvalho João Paulo Lima, , presidente destituído do Conselho Local da Cruz Vermelha , refutou as acusações, defendendo que o comportamento é inadmissível num Estado de Direito Democrático

“Tudo isto numa atitude covarde, de acusações infundadas, de desrespeito à minha pessoa como voluntário, como dirigente local, membro efectivo do conselho superior da CVCV, e como cidadão de respeito e abnegação, visando atingir o meu nome e da minha família, desrespeitando igualmente o nome e o símbolo da Cruz Vermelha” assegura.

João Paulo defende que a deliberação da suspensão é uma “deliberação ilegal” e que irá aprovar isso no fórum próprio e restabelecer a legalidade no funcionamento do conselho local da Cruz Vermelha. Isto porque no seu entender “ o Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde não tem competências para destituir um Conselho Local, órgão legitimamente eleito localmente, pelo que a destituição é grosseiramente ilegal”. Recorrendo ao artigo 34º que diz que “Os membros dos Conselhos Locais só podem ser destituídos por Assembleias Locais”

O mesmo esclarece que desde a eleição ocorrida a 10 de Outubro de 2010, que conjuntamente da sua equipa têm feito uma “gestão com melhorias significativas”.

Mas adianta haver uma tentativa de sufocar o Conselho Local de São Vicente, afirmando que desde Outubro de 2017, data em que foi eleito o actual presidente Nacional, foi transferido para São Vicente apenas uma única quantia de 50.000$00 para a sede local, para as comemorações do dia Internacional da Cruz Vermelha, a 8 de Maio, isto quando deveria ser feita uma transferência mensal de 25 mil escudos.

João Paulo Lima assevera que a única transferência que faz no valor de aproximadamente de 135.000$00 mensais, destina-se inteiramente para as despesas do Lar da 3ª idade de Ribeirinha, apresentando esse valor cerca de 50% o custo do funcionamento do lar e ressalva que nos últimos meses de Novembro e Dezembro não foram feitos depósitos.

João Paulo defende que “ talvez o problema atrás dos actos do Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, tenha a ver com o projecto “Roda Solidária” que partiu da iniciativa do Conselho local de São Vicente, em parceria com a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que iria abranger cerca de 550 pessoas com deficiência motora em todo o território nacional, orçado em 250 mil dólares, mas que foi inviabilizado devido a teimosia do Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde”.

Outro problema apresentado prende-se com o facto da Conselho local ter recebido, fruto da boa relação existente com a Associação Kriol-Itá, uma viatura para serviço sanitário “ambulância”, que o mesmo afirma estar registado em nome do Conselho Local de São Vicente.

No entanto esclarece que a Sede do Conselho Local encontra-se funcionando mas sem uma gestão. Isto porque, as pessoas indigitadas pelo Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, para assumirem a gestão durante a suspensão, declinaram prontamente o convite para integrar a comissão de gestão.

Perante tais factos João Lima refere que vai entrar com uma acção judicial por forma a repor a legalidade relativamente à suspensão, vincando que vai ficar a aguardar serenamente pelo pronunciamento do Tribunal em relação à suspensão.