Cabo Verde termina 2018 no lugar 72 do ranking FIFA

20/12/2018 23:39 - Modificado em 20/12/2018 23:39

Depois de nesta quinta feira a FIFA ter feito uma nova actualização no Ranking FIFA, a seleção de Cabo Verde manteve o 72º posto a nível mundial, posição esta com que irá terminar o ano civil de 2018.

Prestes a terminar, o ano de 2018 é sem dúvidas um ano para os “Tubarões Azuis” esquecerem.

Em Maio o técnico português Rui Águas regressou ao cargo de selecionador de Cabo Verde de futebol, em substituição a Lúcio Antunes. O técnico português, de 58 anos, tinha treinado a seleção de Cabo Verde em 2014 e 2015, onde fez num total de 11 jogos, incluindo do CAN 2015, tendo saído no mesmo ano devido a dívidas referentes ao seu salário.

Já com Rui Águas de novo no banco, a seleção realizou em Junho os dois primeiros desafios de carácter particular. Estreou-se com uma vitória por 2-3, com a Argélia e um empate a zeros frente a Andorra.

Na actualização feita pela FIFA em Agosto Cabo Verde desceu para a 64ª posição, com 1356 pontos.

No cômputo geral, em 2018, Cabo Verde disputou um total de seis jogos entre amistosos e qualificativos, somando de três vitórias, um empate e duas derrotas, com sete golos marcados e seis sofridos. De permeio conquistou o troféu Cidade de Almada, em Portugal.

No ranking continental Cabo Verde termina o ano na 16ª posição, onde o Senegal é líder com 1.505 pontos, seguida por Marrocos, Tunísia, Nigéria, República Democrática do Congo, Gana, Camarões, Egipto, Burquina Faso e Mali.

A nível mundial a Bélgica lidera o ‘Ranking da FIFA com um ponto de vantagem sobre a França. Brasil, Croácia, Inglaterra, Portugal, Uruguai, Suíça, Espanha e Dinamarca ocupam os outros lugares do ‘top 10’.