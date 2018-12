Forças Armadas de Cabo Verde: Jaqueline Pereira é a primeira Tenente-coronel

Jaqueline Manuela Pinto Rocha Pereira é a primeira mulher a ser promovida ao posto de Tenente-coronel na história das Forças Armadas de Cabo Verde.

A cerimónia de promoção a Tenente-coronel, da Major Médica Jaqueline Pereira, que ingressou nas Forças Armadas em 1989, aconteceu, esta quarta-feira, dia 19 de Dezembro de 2018.

Filha de pais naturais de Santo Antão, Jaqueline Pereira nasceu há 45 anos em São Vicente. O pai era militar e a mãe também trabalhava nas Forças Armadas.

Numa entrevista á Sapo, disse que “as Forças Armadas (FA) são a minha casa desde que tenho memória”.

“A minha mãe sempre desejou ser militar, mas na altura não era possível”, recorda a médica oftalmologista e acrescenta que a lei que permitia a entrada de mulheres para as FA só surgiu anos mais tarde.

Jaqueline Pereira acabou por concretizar o sonho da mãe e tornou-se médica militar depois de uma formação superior de sete anos em Medicina. “Em 1989, surgiu a possibilidade de estudar com uma bolsa de estudos em Cuba. Desde então, estou nas Forças Armadas”.

Formou-se em Medicina em Cuba e posteriormente fez especialização em Oftamologia em Espanha.

Neste momento desempenha as funções de Diretora dos Serviços de Saúde do Comando do Pessoal das Forças Armadas de Cabo Verde.

Em 2016 foi empossada como um dos membros do Tribunal Militar, liderado pelo tenente-coronel José Maria Furtado Correia.