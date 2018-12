Santo Antão: Obras da segunda fase da estrada de acesso a Tarrafal de Monte Trigo já estão em andamento

As obras da estrada nacional que vai ligar a localidade de Chã de Escuela a Tarrafal de Monte Trigo, já arrancaram e terá a duração prevista de 18 meses, orçado em 270 mil contos, financiado pelo Banco Mundial.

As obras da segunda fase da estrada que liga as duas povoações, com um total de 12 quilómetros, já estão em andamento, sendo que nesta primeira fase procede-se a movimentação de terras, para que se possa fazer a pavimentação em pedras, obras de drenagem e sinalização.

Situada a 42 quilómetros da Cidade do Porto Novo, Tarrafal de Monte Trigo tem uma população a rondar os 1200 habitantes, e segundo os responsáveis pela obra, vão ser empregados cerca de 300 pessoas.

Tida como uma referência dos turistas, que todos os anos tem aquele ponto da Ilha como um dos focos principais para as suas visitas, a localidade de Tarrafal de Monte Trigo uma das encravadas do concelho do Porto Novo, vai passar por grandes transformações ainda no decorrer deste ano, visando a melhoria das condições de vida dos moradores e para quem visita a localidade.

Para 2019, será implementado ainda o projecto da requalificação da orla marítima, avaliada em cerca de 30 mil contos. Tarrafal de Monte Trigo, prepara-se ainda para receber vários outros projectos, visando o desencravamento e projecta-lo para uma maior nível de desenvolvimento