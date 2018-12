Azulejos produzidos em Santo Antão chegam à Holanda através da fábrica instalada em Janela

20/12/2018 01:10 - Modificado em 20/12/2018 01:12

Os azulejos fabricados através da reciclagem de plástico, em Santo Antão, já se encontram na Holanda, encomendados por uma empresa daquele país europeu, no quadro de um contrato estabelecido com a unidade de produção, situada em Janela, (Paul).

Segundo Maria Teresa Segredo, presidente da Fundação dos Amigos do Paul na Holanda, mentora do projecto, “foi com muita satisfação que entreguei na Holanda os primeiros azulejos feitos de plásticos retirados do ambiente em Santo Antão pela fábrica no Paul”.

A exportação dos azulejos ‘made in’ Santo Antão para a Holanda constitui, segundo Maria Segredo, “mais uma etapa rumo ao desenvolvimento e concretização em pleno desse grande projecto que, diariamente, consegue retirar do ambiente grandes quantidades de plástico, transformando-os em azulejos”.

Segundo a Inforpress, o produto já vem sendo colocado no mercado em Santo Antão.

A unidade de produção de azulejos, que consegue produzir, por ano, 24 mil peças de diferentes padrões, começou a operar nos princípios deste ano e, nesses meses, Santo Antão viu-se livre de “uma grande quantidade” de plástico, que tem servido de matéria-prima, segundo a direcção da fábrica.

A responsável acredita que o projecto, que custou cerca de quatro mil contos, está a cumprir o papel para o qual foi implementado em 2017, ou seja, de livrar o ambiente dos plásticos que proliferam por toda a ilha de Santo Antão.

Segundo a Agência de Notícias de Cabo Verde, a fábrica foi financiada pela Cooperação Holandesa, através da Universidade Tu Delf, em Rotterdam.

Em Junho, a câmara do Paul atribuiu o Diploma de Mérito Ecológico à Fábrica de Azulejos pelo “contributo incomensurável na transformação de produtos recicláveis”