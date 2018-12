Empossada Administração da Agência de Regulação do Ensino Superior

20/12/2018 01:02 - Modificado em 20/12/2018 01:02

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, dirigiu o ato de posse da primeira administração da Agência de Regulação do Ensino Superior (ARES), projeto que se enquadra no programa do Governo para esta legislatura.

No ato de investidura da equipa liderada por José Manuel Dias Silva, o PM enfatizou a qualidade e a sustentabilidade do ensino superior em Cabo Verde e indicou que o seu Governo promete ampliar o ensino especial em curso, apostando na massificação da computação e dotar o país de novas competências em línguas, particularmente, o inglês, enquanto instrumento de “conectividade e de integração” com o Mundo Global.

A criação da ARES enquadra-se no programa do Governo para a legislatura, apontando a “transformação do ensino superior num eixo estratégico” para o desenvolvimento de Cabo Verde.

A Ministra da Educação, que tutela o Ensino Superior, salientou que a novel instituição implica uma “grande responsabilidade”, e requer, ao mesmo tempo, um esforço de aprendizagem, de reconhecimento profundo das experiências e sucessos.

José Manuel Dias Silva preside à Administração da ARES e será coadjuvado por dois administradores, na circunstância Elisabeth Coutinho e José Jorge Dias.

O líder da empossada administração apontou estar aberto e disponível em trabalhar para garantir a qualidade do ensino superior. O mesmo assegurou que estão abertos às críticas que tenham o propósito de ajudar a construir melhorias e que encerrem pistas para a melhoria do trabalho.