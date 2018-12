Jetstream realiza mais uma operação de evacuação

20/12/2018 00:31 - Modificado em 20/12/2018 00:31

A última operação ocorreu na passada terça-feira, com o aparelho a evacuar dois pacientes paras as especialidades médicas de Maternidade e de Ortopedia do Hospital Agostinho Neto, na Cidade da Praia.

De acordo com uma nota da Guarda Costeira, a evacuação foi realizada com sucesso, dentro dos parâmetros de segurança. Depois o desembarque dos pacientes no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, os mesmos foram encaminhados para o Hospital Agostinho Neto, numa ambulância dos Bombeiros da Praia.

O avião Jetstream 32 recorde-se, chegou a Cabo Verde a 27 de agosto deste ano, tendo aterrado no Aeroporto Nelson Mandela, na Cidade da Praia, e a sua primeira missão ocorreu a 1 de setembro, transportando um paciente da Boa Vista para a Cidade da Praia.

Desde então, o aparelho tem realizado uma série de evacuações entre as diversas ilhas. A ilha de São Nicolau é das que têm, regularmente, solicitado os serviços de evacuações.

O último ocorreu no início desta semana. Uma mulher precisava de ser acompanhada numa estrutura de saúde com melhores condições e foi transferida para os serviços centrais do Hospital Baptista de Sousa em São Vicente.

É a terceira vez, desde a sua chegada ao país, que o aparelho ao serviço da Guarda Costeira realiza uma operação de evacuação a partir de São Nicolau.