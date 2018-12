Cabo Verde recebe reunião de organizações de direitos de autor

19/12/2018 15:49 - Modificado em 19/12/2018 15:49

No final de Janeiro do próximo ano, Cabo Verde receberá, pela primeira vez, uma comitiva do Conselho Internacional dos Autores na Área da Musica (CIAM) e do Comité Executivo das Sociedades Africanas de Autores (CECAF).

A informação foi avançada esta quarta-feira, em conferência de imprensa no Mindelo, pela presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) que considerou este como um encontro “inédito” e uma grande oportunidade para o país.

“A SCM está muito contente e satisfeita pelo facto destas duas organizações terem escolhido Cabo Verde para receber o primeiro encontro que realizam a nível mundial no ano de 2019”, esclarece Solange Cesarovna.

Para esta dirigente da SCM, está é uma oportunidade única porque significa que os direitos dos autores cabo-verdianos estão a ser observados pelos criadores e pelas sociedades mundiais e porque reflecte a importância e o privilégio da Sociedade Cabo-verdiana de Música fazer parte da Confederação Internacional de Autores e Compositores (CISAC).

“Uma clara demonstração do apoio desses dois comités no trabalho que a SCM vem desenvolvendo e também pelo reconhecimento do extraordinário sector musical que temos aqui em Cabo Verde”, enaltece Cesarovna que considera o facto de esta sociedade ser a anfitriã, destas duas reuniões que vão “privilegiar a formação dos nossos músicos e autores nessa área, bem como estreitar as relações com alguns embaixadores dos direitos do autor no mundo, que também estarão presentes no encontro extrema importância para a área dos direitos de autor em Cabo Verde”.

Solange Cesarovna garante que os encontros agendados entre os dias 24 e 28 de Janeiro, vão além de privilegiar as reuniões. Esta garante que a SCM pretende potencializar a troca de experiências e formações para os criadores na área da música, direitos de autores e em outras áreas importantes para os músicos entenderem o sistema do mercado digital e do mundo digital e plataformas, que mudaram o formato da promoção e divulgação da musica tornando-a muito mais fácil em termos da internacionalização, e entender como monitorizá-las e saber como receber o que lhe é de direito através da utilização e exploração destas obras.

O CIAM é composto por diversas personalidades. Desde autores e demais intervenientes de diversos países do mundo, que também estão a serviço dos direitos de autores dos criadores dos países aos quais pertencem e que defendem os direitos dos autores e dos músicos.

A 25 de Janeiro São Vicente recebe uma formação dos criadores e no dia anterior, 24, a cidade da Praia. Local que também recebe nos dias 26, 27 e 28 as referidas reuniões, com a participação de embaixadores de direitos de autores a nível mundial. Com a presença de países como Canadá, Austrália, Brasil Colômbia,Polónia, Estados Unidos, França, Itália, Uganda, África do Sul e Argélia entre outros.