Kitesurf: Três cabo-verdianos no top 5 do kitesurf mundial

19/12/2018 00:48 - Modificado em 19/12/2018 00:48

Os cabo-verdianos, Airton Cozzolino, Matchu Lopes e Mitu Monteiro, estão entre os cinco melhores kit surfistas do mundo, informa o site Surftoday.com. Airton Cozzolino sagrou-se campeão do GKA Kitesurf Word Tour 2018, representando a Itália. Já Machu Lopes, em representação da Espanha ficou classificado em terceiro lugar. Mitu Monteiro foi o único a disputar a prova defendendo as cores nacionais, classificou-se na quarta posição.

Segundo o Surftoday este último evento da temporada aconteceu em Point Danger, na Austrália. Os ventos e as ondas altas proporcionaram uma prova irrepreensível. A estrela local Keahi de Aboitiz ficou em segundo lugar, depois de derrotar Sebastian Ribeiro. “Mas todos sabiam quem era o campeão mundial. Sobrevoando com as bandeiras de Cabo Verde e Itália, Airton Cozzolino subiu ao lugar mais alto do pódio para celebrar o seu terceiro título mundial de kitesurf”, lê-se na notícia publicada pelo Surftoday.com.

Os cinco melhores classificados do GKA Kite-Surf World Tour 2018; 1- Airton Cozzolino (CV / ITA); 2- Keahi de Aboitiz (AUS); 3- Matchu Lopes (CV / ESP); 4- Mitu Monteiro (CV); 5- Camille Delannoy (FRA).