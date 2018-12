Santo Antão: Novo telefilme de Juventude em Marcha lançado esta quarta-feira no Porto Novo

19/12/2018 00:40 - Modificado em 19/12/2018 00:40

O novo telefilme do grupo teatral Juventude em Marcha, intitulado Canjana, vai ser lançado esta quarta-feira no espaço “Nós Raiz” em Porto Novo (Santo Antão).

Segundo informações da Inforpress, a rodagem desta obra, aconteceu entre os meses de Agosto e Setembro, na ilha de Santo Antão, e a produção audiovisual esteve a cargo de Giovani Silva (Portugal).

Para o actor/realizador Jorge Martins, Canjana é o presente de Natal do grupo Juventude em Marcha aos cabo-verdianos residentes, mas também para os emigrantes radicados na Europa, Estados Unidos da América (EUA), Canadá e Macau, onde a criação vai ser, igualmente, lançada “brevemente”.

Canjana aborda a fome que assolou Cabo Verde nos anos 40 e o famoso naufrágio, em Novembro de 1947, em Ponta de Canjana, no litoral do Porto Novo, do navio norte-americano John Schmeltzer, carregado de milho, que acabou por salvar parte significativa da população de Santo Antão.

Segundo Jorge Martins “este projecto diz respeito à única e exclusiva investigação científica feita sobre a fome e o encalhe de John Schmeltzer na zona de Praia Formosa e que marca a afirmação da nossa cabo-verdianidade”. Realça ainda que, este telefilme vai enriquecer o arquivo histórico nacional.

Canjana é o sexto telefilme do grupo teatral Juventude em Marcha, depois de Problemas de Família, Rabo da Bruxa, Dilema, Preço de Um Contrabando e Órfãos do Penedo.