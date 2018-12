Banco Mundial aprova pacote de 10 milhões de dólares para financiamento de projectos de inclusão social

O Vice-primeiro Ministro, Olavo Correia, garantiu nesta terça-feira que o financiamento do Banco Mundial na ordem dos 10 milhões de dólares, perspectiva-se atingir com eficácia as famílias que “ainda estão na teia da pobreza extrema”.

Olavo Correia, que também é encarregue da pasta das Finanças, numa publicação feita sua página oficial do Facebook, assegura que trata-se de um grande suporte aos esforços feito pelo Governo na construção de um sistema de protecção social que promova as inclusões social e produtiva, construindo sistemas, direccionamento e gerenciando programas, e suportando a expansão do programa de Rendimento Social de Inclusão.

“Com as novas políticas sociais que o Governo tem vindo a implementar e a executar, privilegiará a inserção social, em vez de mera subsidiação de risco. Estamos certos que vamos conseguir combater a pobreza pela via da criação de prosperidade duradoura” lê-se na publicação.

O combate às desigualdades sociais actuais, é uma das prioridades do governo, na estratégia do processo de desenvolvimento de Cabo Verde, considerando o desenvolvimento social como um elemento incontornável neste processo.