Espia/Chã Vermelho: Criança de um ano de idade morre após cair de uma escada dentro de casa

19/12/2018 00:13 - Modificado em 19/12/2018 00:13

Elaine Maocha uma criança de cerca de um ano de idade acabou por perder a vida, após cair de uma escada, dentro da residência dos familiares na localidade de Espia/Chã Vermelho, na manhã de terça-feira.

Um acidente que deixou os familiares inconsoláveis e em estado de choque.

Conforme os mesmos tudo aconteceu na noite desta segunda-feira. Elaine acabou por cair de uma escada sem corrimão, do primeiro andar da casa onde residia com os pais. A pequena Elaine foi levada de imediato à pediatria do Hospital Baptista de Sousa, onde acabaria por falecer.

De acordo com o jornal “Médico”, acidentes e envenenamentos são a quinta causa de morte de crianças em Cabo Verde com menos de cinco anos de idade. Segundo dados avançados num comunicado do governo que cita o relatório Estatístico de 2016, no nosso país a prevalência destes fatores foi de 4,3 % na mesma faixa etária.

O NN tentou entrar em contacto com a diretoria do hospital para obter mais informações sobre este caso, mas no momento não foi possível. Estamos à espera dos esclarecimentos possíveis.

Em atualização