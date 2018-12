Crimes passionais: Quando o assassino vive na nossa casa

19/12/2018 00:01 - Modificado em 19/12/2018 00:06

Na semana passada, no curto espaço de dois dias, duas jovens foram assassinadas pelos ex-companheiros. Num dos casos o suposto homicida ainda tentou o suicídio, logo após ter cometido o crime.

Numa sociedade pequena como a nossa, estes crimes, cada vez mais divulgados, chocam e nas redes sociais tem surgido, nos últimos tempos, várias vozes que se levantam contra a violência contra as mulheres, por homens que não aceitaram o fim da relação.

A violência contra as mulheres é um fenómeno que traz consequências não só para as vítimas, como para os familiares e para a sociedade e é algo que tem ganho proporções graves no mundo inteiro, onde muitas mulheres são assassinadas pelo facto de serem mulheres. Os crimes desse género cometidos em Cabo Verde, nas diversas ilhas do país têm chocado e abalado a sociedade.

Apesar de muita coisa ter sido dita, e também tem-se feito alguma coisa neste sentido, com algumas instituições, nomeadamente, ONGs, mas só isso não chega.

Muitos internautas alegam que se cada um, na sua casa, com seus filhos e filhas, nada fizer, se a educação não mudar, vamos perder mais mulheres.

De acordo com uma profissional de saúde, “é triste e doloroso ver todas estas notícias de mulheres vítimas. Uma situação que tomou contornos preocupantes e é preciso gritar basta”. Por isso diz que “é preciso unir esforços, unir vozes e juntos criarmos um Cabo Verde onde se possa viver sem medo. É preciso mudanças. No modo de educar, mudança de mentalidade e principalmente mudanças de comportamento”.

Adiantam ainda que este não é um facto novo no país, mas ultimamente tem sido um fenómeno perturbador, de carece urgentemente de medidas e políticas para evitar este fenómeno.

O caso mais recente foi o de Vanessa Tavares ou Melany, uma jovem de 24 anos, assassinada na sexta-feira, 14, Dezembro pelo ex-companheiro. Este é mais um caso que entra para as estatísticas depois do corrido na passada sexta-feira, em Alto São João, na ilha do Sal.

Em finais de Junho um homem mata na ilha do Sal a própria esposa, Bia Zé, em frente ao filho de ambos de 10 anos. Este caso aconteceu na localidade de Hortelã, Espargos, onde o casal vivia. Ãngelo de Nha Nina desferiu mortalmente golpes de faca contra a sua própria companheira, conhecida por Bia-Zé, e na presença do seu filho de 10 anos.

No espaço de um mês, outra mulher foi assassinada pelo companheiro que a incendiou e também ateou fogo a si mesmo e morreu carbonizado. Mónica, que vivia na localidade de Veneza, concelho de São Domingos.

Uma mulher, de 28 anos de idade foi assassinada à facada pelo seu companheiro na noite de 04 de Agosto em São Nicolau, na localidade da Preguiça, onde os dois viviam, isto depois de uma briga intensa. O suspeito terá golpeado a companheira com uma facada no peito. A vítima foi ainda socorrida e levada ao hospital mas faleceu a meio do percurso.

Pouco tempo depois, mais um crime de sangue contra uma mulher. Um homem matou sua a companheira de 19 anos, na localidade de Ribeira Alta, no concelho da Ribeira Grande, Santo Antão. De acordo com as informações, o suposto homicida, Ramiro Santos Rocha, esfaqueou Melanie Santos Andrade, a mulher com quem tinha um filho de quatro anos de idade.

Crimes passionais

A ONU revela que no ano passado 87.000 mulheres foram assassinadas em todo o mundo. De acordo com o estudo da ONU sobre violência de género, 58% das mulheres foram assassinadas por seus parceiros ou por seus próprios familiares.

Esta pesquisa sobre violência de género mostra que, no mundo, o lugar mais perigoso para uma mulher é a sua própria casa.

O estudo mostra que, a nível mundial, a maior parte das vítimas e autores de homicídios são homens (80%). No entanto, são as mulheres que correm maiores riscos em casos de Violência Baseada no Género (VBG).