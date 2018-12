Porto Novo: Entreposto agrícola da Ribeira da Cruz poderá entrar em funcionamento em Janeiro

18/12/2018 13:55 - Modificado em 18/12/2018 13:55

O entreposto agrícola em Ribeira da Cruz, no Porto Novo, Santo Antão, que foi inaugurado em Julho, poderá enfim, principiar a operar, a partir de Janeiro de 2019 beneficiando 300 produtores que vão poder exportar para os mercados turísticos nacionais.

A operacionalização dessa unidade de tratamento e embalagem de produtos agrícolas está apenas dependente da realização da formação das mulheres em pós-colheita e que está a ser ministrada por um técnico do Centro de Estudos Rurais e Agrícolas Internacional (CERAI), uma organização não-governamental espanhola também ela envolvida no projecto.

Esta é uma formação prática de manuseio dos produtos que vai permitir, no arranque de 2019, a operacionalização do entreposto agrícola que, além da Ribeira da Cruz, abarca ainda produtores de Martiene, Chã de Norte, Jorge Luís e Chã de Branquinho.

O projecto tem como parceiros o Global Environment Facility (GEF), o Ministério da Agricultura, a Câmara do Porto Novo e o CERAI. Segundo a Inforpress, este projecto é visto pela Associação dos Agricultores da Ribeira da Cruz como uma forma que permite a valorização dos produtos através do tratamento e a embalagem, facilitando, assim, a comercialização nos mercados turísticos nacionais.

“Há produtos, há mercado e temos uma viatura apropriada para o transporte. Faltava apenas a formação das mulheres que vão fazer o trabalho pós-colheita”, explicou o presidente da Associação dos Agricultores da Ribeira da Cruz, Vanderley Rocha. Este garantiu ainda que as condições estão criadas para que no inicio do próximo ano o entreposto agrícola comece a operar.

Depois do tratamento e embalagem, a próxima aposta dos agricultores desses vales vai ser na transformação dos produtos e no engarrafamento do grogue.