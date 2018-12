Mourinho despedido do comando técnico do Manchester United

18/12/2018 13:27 - Modificado em 18/12/2018 13:27

O Manchester United anunciou na manhã desta terça-feira a demissão do treinador português José Mourinho. A decisão foi comunicada através da página oficial do clube, e surge após a derrota, no passado fim de semana, por 1-3 frente ao Liverpool.

Chega assim ao fim uma ligação de três temporadas entre o treinador português e o histórico clube inglês, onde o United conquistou uma Taça da Liga, uma Taça de Inglaterra e uma Liga Europa.

Esta temporada José Mourinho somava sete derrotas e sete empates em 24 partidas oficiais. Mourinho sai deixando o Manchester United na sexta posição a 19 pontos do líder Liverpool. Na Liga dos Campeões conseguiu apurar-se para os oitavos de final no segundo lugar do Grupo H (10 pontos).

A direcção do clube informa ainda que a equipa vai ser orientada por um treinador interino até ao final da época, com a imprensa a avançar o nome de Michael Carrick.