São Vicente: Jogos Militares Nacionais continuam nesta terça-feira com destaque para a 1ª Região Militar

18/12/2018 12:57 - Modificado em 18/12/2018 13:19

Os Jogos Militares Nacionais, que decorrem em São Vicente, chegam nesta terça-feira, ao seu quinto dia e até ao momento a 1ª Região Militar tem se destacado a nível colectivo.

As modalidades de atletismo e pentatlo militar, são as modalidades onde a 1ª Região Militar vai na frente, o que poderá ser benéfico no culminar dos jogos, onde vencedor é decidido pelo cômputo geral dos pontos a nível colectivo.

Nesta terça-feira à tarde, realiza-se no Estádio Adérito Sena, a eliminatória de atletismo nos 400 metros e conta com a participação de 12 atletas no masculino e oito no feminino. As finais estão marcadas para quarta-feira.

Também para esta terça-feira estão marcadas provas de pentatlo militar e de atletismo, masculino e feminino, na distância de 100 metros. À noite será disputado o torneio de Futsal no Polivalente de Chã de Alecrim.

A final das actividades desportivas realizam-se na sexta-feira. No sábado acontece a cerimónia de encerramento, que terá lugar no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol do Mindelo.