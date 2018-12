São Vicente: Estivadores ameaçam paralisar estiva no Porto Grande

18/12/2018 12:56 - Modificado em 18/12/2018 12:56

O presidente do Sindicato da Indústria, Alimentação, Construção Civil e Afins (SIACSA), Gilberto Lima, anunciou nesta terça-feira que os estivadores podem paralisar a estiva no Porto Grande do Mindelo, isto caso a Enapor não entenda a mensagem passada pelos estivadores com a manifestação pacífica realizada na manhã de hoje.

Gilberto Lima, em declarações a imprensa, após a manifestação, referiu que esta teve fraca adesão, justificando tal facto com uma possível manipulação dos responsáveis da empresa, ao marcar a chamada da classe para as 07:30 e 08:30 de hoje, quando a manifestação estava agendada para às 08:00.

A mesma fonte não apontou nem a data nem o tempo de duração de uma possível greve, assunto que vai ser analisado, como referiu, entre a classe e o sindicato que os representa.

“Não vamos dramatizar esta questão da adesão, pois para o sindicato o importante é passar a mensagem de que algo não está bem no Porto Grande e na Enapor, em particular. Peço mais dignidade e respeito para com a classe de estiva que é aquela que produz a riqueza na empresa, mas que não está a ser devidamente repartida”, afirma Gilberto Lima.

GilbertoLima é o porta-voz do descontentamento da classe face ao reajuste salarial de 2,2 por cento (%) e exige também um subsídio de risco.

Segundo a mesma fonte, o reajuste salarial de 2,2% não foi discutido com os sindicatos, o que considera inadmissível, pois o que o Conselho de Concertação Social deu foi um aumento para a Administração Pública. “A Enapor é uma empresa e deve negociar com os sindicatos para consensualizar um valor, pois 2,2 % não significa nada”.

O presidente do Sindicato da Indústria, Alimentação, Construção Civil e Afins (SIACSA), propõe um reajuste de 3,8% mais 2,8% para cobrir os reajustes salariais que não foram efectuados nos últimos três anos.

Uma melhor distribuição salarial nos trabalhos de salmoura e solicitação de mais respeito e dignidade pela classe, são outras reivindicações dos estivadores apontados pelo SIACSA.