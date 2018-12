Comércio entre China e lusofonia ultrapassou 95 mil milhões até setembro

18/12/2018 00:46 - Modificado em 18/12/2018 00:46

As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa chegaram aos 108.928 milhões de dólares (95.936 milhões de euros) entre janeiro e setembro, segundo os números dos Serviços da Alfândega chineses.

Este valor representa um aumento de 21,22% face ao mesmo período de 2017.

As importações por parte da China representam a maior parte deste valor, 77.397 milhões de dólares (68.166 milhões de euros), tendo verificado um aumento de 21,78% face ao período homólogo.

Por sua vez, as exportações chinesas para países lusófonos registaram um aumento de 19,88% face a igual período do ano passado, tendo alcançado os 31.541 milhões de dólares (27.783 milhões de euros).

Em setembro, o volume das trocas comerciais aumentou 4,58% em relação ao transacionado em agosto, para 13.623 milhões de dólares (11.998 milhões de euros).

A principal parceria sino-lusófona continua a verificar-se entre a China e o Brasil, com os 81.750 milhões de dólares (72.017 milhões de euros) a serem responsáveis por 75% do total das trocas sino-lusófonas nos primeiros nove meses do ano.

No fundo da tabela, surge São Tomé e Príncipe, com 5,38 milhões de dólares (4,74 milhões de euros).

Entre janeiro e setembro, as trocas entre Portugal e a China alcançaram os 4.534 milhões dólares (4.000 milhões de euros).

Portugal importou mais da China, 2.806 milhões de dólares (2.472 milhões de euros), do que exportou para aquele país, que se ficaram pelos 1.729 milhões de dólares (1.523 milhões de euros).