Cabo Verde no pódio africano da qualidade das políticas e instituições públicas

18/12/2018 00:30 - Modificado em 18/12/2018 00:30

De acordo com a lista elaborada pela Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA, sigla em inglês), Cabo Verde é um dos três países de África a sul do Saara com políticas e instituições públicas de maior qualidade.

Na classificação, recentemente divulgada, Cabo Verde surge na 3ª posição, com 3,7 pontos (num máximo de 6), ficando apenas atrás do Ruanda (1º com 4 pontos) e do Senegal (2º com 3,8 pontos). Os países são classificados numa escala de 1 (mais baixo) a 6 (mais alto) em 16 indicadores de desenvolvimento de quatro categorias: gestão económica, políticas estruturais, inclusão social, e políticas de equidade e instituições de gestão do sector público.

A análise abrange 38 países e mede o seu progresso no fortalecimento da qualidade das políticas e instituições públicas. Entre os principais riscos identificados para os países africanos estão os relacionados com conflitos, o impacto sobre os preços das matérias-primas ou alterações climáticas.

De realçar que a classificação, conhecida pela sigla CPIA, tem um impacto directo no financiamento dos países assistidos pelo Banco Mundial. Sendo que, uma melhor pontuação pode aumentar o montante do financiamento em condições preferenciais concedido pela instituição financeira de apoio ao desenvolvimento.

Fundando em 1960, a IDA atribuí subsídios e empréstimos a juros baixos ou sem juros para projectos e programas que estimulem o crescimento económico, reduzam a pobreza e melhorem a vida das populações mais pobres.