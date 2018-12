Ministro da Cultura garante “actos mais concretos” para uma maior dignificação do legado deixado por Cesária Évora

Cesaria Évora morreu aos 70 anos

O ministro da Cultura afirmou que Cesária Évora é a bandeira que deu visibilidade ao país e lamentou entretanto o facto de ainda não ter sido possível um investimento no Museu Cesária Évora, mas que futuramente esse projecto será avaliado e colocado em marcha.

Em declarações à Inforpress, no âmbito do aniversário de passamento de Cesária Évora, que se assinala hoje, 17 de Dezembro, o ministro da Cultura e das Industrias Criativas, Abraão Vicente, declarou que o contributo dado pela diva dos pés descalços vai muito mais além do campo cultural.

Para este governante, Cesária Évora é uma das grandes vozes nacionais que elevou o nome de Cabo Verde e da cultura cabo-verdiana aos quatro cantos do mundo, permitindo que o arquipélago fosse conhecido e reconhecido mundialmente.

“Cesária Évora é a bandeira que nos deu visibilidade e representou um marco alto no processo de internacionalização do nome de Cabo Verde. Em muito países do mundo, Cabo Verde é Cesária Évora”, declarou.

No que se refere às iniciativas do Governo no sentido de preservar e valorizar a memória e a obra deixada pelos grandes nomes da cultura cabo-verdiana, Abraão Vicente lembrou que a prioridade nestes últimos dois anos tem sido a de investir na reabilitação patrimonial, da consolidação das instituições culturais e da criação de processo que, sustentou, visem ter uma maior eficiência na gestão do orçamento do sector da cultura.

O ministro da Cultura garantiu neste sentido que futuramente o Governo pretende levar a cabo acções que dignifiquem a memória da Cesária Évora, afirmando neste contexto que o tempo é a maior consciência do papel de Cesária na afirmação de Cabo Verde no mundo e que levará que o Estado venha a ter actos mais concretos para uma maior dignificação do seu legado.

