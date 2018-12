Torneio Abertura 2ª Divisão: Ribeira Bote vence Falcões do Norte e cimenta liderança

17/12/2018 17:19 - Modificado em 17/12/2018 17:19

A equipa do Ribeira Bote conseguiu a segunda vitória consecutiva no Torneio Abertura da 2ª Divisão de São Vicente, ao derrotar o Falcões do Norte por 0-1.

Foi disputado no fim-de-semana a segunda jornada do Torneio Abertura da 2ª divisão com a realização de três jogos. O Ribeira Bote venceu mais uma vez e destacou-se na liderança. Uma vitória magra sobre os Falcões do Norte, por 0-1, com o único golo do jogo a ser apontado por Dirceu.

O Amarante, também pela margem mínima, conseguiu vencer o Calhau por 0-1. Com este triunfo os amarantinos passam a somar quatro pontos, e mantém-se na perseguição aos homens da zona libertada.

No outro jogo da jornada Ponta D´Pom e São Pedro empataram a duas bolas.

Ribeira Bote continua líder agora com 6 pontos, seguido pelo Amarante 4 pontos. São Pedro ocupa a terceira posição com 2 pontos. Ponta D´Pom, Calhau e Falcões do Norte, todos com um ponto ocupam os últimos lugares da tabela classificativa.

De realçar que, o Torneio Abertura da “segundona” é disputado em cinco jornadas, apenas a uma volta, pelas seis equipas que compõem o campeonato da 2ª divisão. A prova decorre até 06 de Janeiro, com o início do Campeonato Regional agendado para 13 de Janeiro.

Jogos da terceira jornada:

Sábado22/12

10:00 Amarante x Falcões do Norte

12:00 São Pedro x Ribeira Bote

Domingo23/12

12:00 Ponta d´Pom x Calhau