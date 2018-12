São Vicente: Estivadores do Porto Grande avançam para manifestação pacífica

O Sindicato de Indústria, Alimentação, Construção Civil e Afins (SIACSA) promove terça-feira, 18, frente às instalações da Enapor, Portos de Cabo Verde, no Porto Grande do Mindelo, uma manifestação dos estivadores.

De acordo com nota de imprensa do sindicato, em causa, está o “descontentamento da classe face ao reajuste salarial de 2,2 por cento(%) e a exigência do subsídio de risco”.

Apontadas pelo SIACSA no documento, estão outras reivindicações dos estivadores que se prendem com uma “melhor distribuição salarial” nos trabalhos de salmoura e a solicitação de “mais respeito e dignidade pela classe”.

A Enapor notifica que ainda no decorrer desta segunda-feira, deverá emitir um comunicado sobre o assunto.