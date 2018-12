Sal: Juventude e Oásis lideram ao fim da terceira jornada

17/12/2018 16:35 - Modificado em 17/12/2018 16:42

As formações da Juventude e do Oásis continuam 100% vitoriosas no Campeonato Regional do Sal e por isso lideram a prova com os mesmos 9 pontos.

O Palmeira, actual campeão regional do Sal, foi o primeiro a entrar em campo e cilindrou a equipa do Asgui por 0-7. O avançado Djony esteve em destaque com um póker. Witxa, Suba e Ay foram os autores dos outros tentos do “Verdão” nesta partida, passando a somar 4 pontos no campeonato.

Quem continua a dar cartas neste arranque da prova, são as formações do Juventude e do Oásis. O Juventude, na segunda partida de sábado, derrotou o vice-campeão regional e detentor da Taça do Sal, o Santa Maria, por 1-0. O único golo do encontro foi apontado por Ismael, que já leva quatro golos marcados nas três primeiras jornadas.

No domingo a formação do Oásis, detentor do troféu do Torneio Abertura, venceu o Florença por 2-1, resultado que colocou a equipa lado a lado com a equipa do Juventude do pódio. Lavidson e Tcheps (auto-golo) e Djuna para o Florença, foram os marcadores dos golos deste desafio. Ainda no domingo o Académico goleou a Académica por 5-0, com um hat-trick de Suker, e um bis de Ban.

Concluída a terceira jornada, Juventude e Oásis lideram com 9 pontos, seguidos pelo Florença com 6 pontos. A quarta posição é repartida entre Palmeira e Santa Maria com 4 pontos cada. O Académico ocupa a sexta posição com 3 pontos. Académica e Asgui são os lanterna vermelha do campeonato, duas equipas que ainda não pontuaram.

Jogos da quarta jornada:

22 Dezembro/ Sábado

14 Horas Académico x Santa Maria

16 Horas Juventude x Académica

23 Dezembro/Domingo

14 Horas Oásis x Asgui

16 Horas Florença x Palmeira