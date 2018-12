Monte Sossego: Daylene Rocha é a nova Rainha de Bateria

17/12/2018 15:34 - Modificado em 17/12/2018 15:34

“O meu carnaval é uma novela” é o enredo do Grupo Carnavalesco Monte Sossego.

O tema foi apresentado este domingo, 16 Dezembro, num evento realizado num dos hotéis da ilha, onde também foi feita a coroação da Rainha de bateria do grupo,com Daylene Stephany Rocha (26 anos), uma das musas do grupo do carnaval de 2018, substitui assim Miriam da Cruz, atual rainha de bateria do carnaval de São Vicente.

Daylene foi a escolha da direcção do grupo que assim voltou à fórmula anterior. Até 2017 a rainha da bateria era escolha da direcção mas, em 2018 optou-se por um concurso para eleger a rainha da bateria, para que esta fosse mais democrática.

A desfilar no carnaval desde de criança, esta jovem que sempre representou o grupo carnavalesco de Monte Sossego. É uma das figuras do grupo. Uma das musas que já desfilou apenas com pintura corporal e que prefere estar no chão a sambar. É assim que vai acompanhar a bateria no próximo ano.

Diz que não se vê a representar outro grupo já que “os índios”, como é chamada a agremiação, são uma família onde todos se sentem bem. Por isso diz que “podem esperar um Daylene simpática, com muito brilho e muito samba no pé”.

Rainha de Bateria, uma das figuras do carnaval que nos últimos anos, tem ganho um grande destaque durante os desfiles de carnaval e que tem sido o sonho de diversas jovens assumir o grande compromisso de auxiliar o mestre de bateria no comando da batucada e com muito ritmo, beleza e samba no pé, atrair os olhares de milhares de espectadores que assistem aos desfiles.

O casal Mestre de sala e Porta-bandeira e as musas do grupo, também foram apresentados durante o evento.

O desfile de carnaval 2019 está agendado para o dia 05 de Março.

“Monte Sossego” foi fundado em 1984 mas só no ano seguinte alinhou no desfile e logo para conquistar um terceiro lugar. Em 86 a 87 foi a vencedora e repetiu a dose por diversas vezes na década de 1990. No ano passado, pela segunda vez consecutiva, ficou-se pela segunda posição, atrás do Vindos do Oriente, bicampeão do carnaval de São Vicente.

No próximo ano a luta trava-se entre “Monte Sossego”, Cruzeiros do Norte e Flores do Mindelo. Vindos do Oriente, optou por não desfilar, alegando diversos motivos, entre eles a descaracterização do carnaval de São Vicente.