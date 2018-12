Baile popular na Rua de Lisboa com Djodje, Denis Graça e Dudu Araújo

17/12/2018 15:25 - Modificado em 17/12/2018 15:25

Os três artistas, naturais da ilha de São Vicente, estão confirmados para marcar presença no baile popular que acontece na Rua de Lisboa, após o espectáculo do fogo de artifício.

Uma festa que já se tornou tradição e que dá início ao novo ano. Este ano conta com a presença apenas de artistas nacionais.

O programa da autarquia para a celebração das festividades de Natal e Fim de Ano contempla ainda o tradicional concurso do bairro mais limpo e iluminado da ilha.

Para além disso estão programadas várias actividades sociais. O início deu-se com uma campanha de recolha de alimentos para a Loja Social da Câmara. A programação inclui ainda, diversas festas e convívios de Natal, sobretudo dirigidos aos idosos e às crianças e em várias instituições e bairros de São Vicente.

Por estes dias as artérias e avenidas da baixa da cidade do Mindelo já ostentam a iluminação própria da época festiva.

No ano passado o baile de passagem de ano foi animado, entre outros, pela banda de reggae The Royal Family of Reggae Morgan Heritage e pela dupla Calema, de São Tomé e Príncipe.