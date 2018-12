Sokols satisfeito com a marcha e promete formas mais duras de protesto

Para o líder do Sokols a marcha de ontem em protesto pela suspensão dos voos da TACV para São Vicente “ultrapassou as nossas expectativas e estamos satisfeitos com a adesão dos sanvicentinos à manifestação a pedir voos da Cabo Verde Airline”.

Salvador Mascarenhas anunciou “formas de protesto mais duras” . Mas não efiniu o que são essas formas “ mais duras de protesto”. Apenas defende que “chegou o momento de os governantes ouvirem o povo que é quem mais ordena”.

Resta esperar por essas formas de protesto. Até lá o Sokols vai entregar ao Ministro responsável pela pasta dos transportes o Manifesto que pede a retoma dos voos da companhia de bandeira de e para São Vicente .

O líder espera ser ouvido pelo primeiro-ministro para isso lembrou ao primeiro-ministro “que o sistema político só funciona bem quando as instituições que produzem leis são sensíveis à influência da sociedade”.