Cidade da Praia: Homem mata mulher e suicida-se

17/12/2018 00:19 - Modificado em 17/12/2018 00:19

Um homem de 34 anos de idade, identificado por David, terá assassinado a sua companheira, Samira Correia, tendo em seguida tirado a sua própria vida. O caso ocorreu por volta das 17 horas deste domingo em Achada Grande Frente, na Cidade da Praia.

Segundo informações recolhidas o crime terá ocorrido por motivos passionais. O homem não estaria a aceitar o fim do relacionamento com a vítima. Depois de algum tempo de conflitos, o homem decidiu retirar a vida da sua companheira e de seguida suicidou-se. O casal deixa filhos órfãos.

As autoridades procederam ao levantamento dos dados, identidade e contornos deste crime.

Este caso é o segundo caso do género ocorrido no espaço de poucos dias, depois do sucedido na Ilha do Sal.